MISSING失われているものこの記事の画像を見る『限りなく透明に近いブルー』でデビューし、『コインロッカー・ベイビーズ』や『イン ザ・ミソスープ』など、挑発的な作品を数多く生み出してきた鬼才・村上龍。2026年はそのデビュー50周年にあたる記念すべき年である。そんな今年、村上龍作品を有名どころを読むだけで終わらせるのは惜しい。あわせて読んでおきたいのが『MISSING失われているもの』（村上龍/新潮文庫）。2020年