2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会部門の第3位は――。▼第1位生まれた日に｢母を失った子｣がいる…元児相所長が見てきた､0歳で里親に迎えられた子どもたちの"その後"▼第2位｢愛子天皇待望論｣は雅子さまの"子育ての結果"だ…島田裕巳｢教育ママに徹した紀子さまに抱く国民の違和感｣▼第3位だから｢愛子天皇｣がこれだけ支持される…“天皇になれない立場”が映し出した