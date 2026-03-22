高齢者におすすめのコンビニ食材は何か。医師の和田秀樹さんは「多品目の食材が使われているお弁当は、家庭でイチからつくるより効率よく栄養がとれる。レジ横のホットスナックも悪くないが、ひとつ上の活用をするなら、お弁当に『ちょい足し』をして、たんぱく質を強化するといい」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳からは戦略的ちょいデブ』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／shironagasukujira