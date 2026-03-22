【モデルプレス＝2026/03/22】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）、俳優の高橋文哉が22日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）完成披露舞台挨拶に共演の横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、福田雄一監督とともに出席。目黒が作品への思いを語った。【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露◆目黒蓮、異例のリモート参加で舞台挨拶出席現在、撮影でカナダに滞在している目黒はリモートで参加して「今回は