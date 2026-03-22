ガールズグループTWICEのモモが、エレガントな姿を披露しファンの視線を釘付けにした。モモは3月21日、自身のSNSに「羽」の絵文字とともに数枚の写真を掲載した。公開された写真には、最近ソウルの聖水洞(ソンスドン)にオープンしたブランドのポップアップストアを訪れ、ゆったりとした時間を過ごす彼女の姿が写っている。【写真】モモ、ギリギリ見えない危険なポーズ健康美とエレガンスが共存この日のモモは、美しい肩のラインが