◆ドイツ・ブンデスリーガ第２７節（２１日）ケルン３（２―２、１―１）３ボルシアＭＧ 点【ケ】エル・マラ、アヘ、マルテル【ボ】カストロップ２、サンダー【ケルン（ドイツ）２１日＝金川誉】ボルシアＭＧのＦＷ町野修斗（２６）は、ケルン戦に後半４３分より途中出場した。しかしわずかな出場時間で得点はなく、試合は３―３の引き分け。イングランド（３月３１日）、スコットランド（同２８日、現地時間）と対戦する日本