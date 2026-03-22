◆オープン戦広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手はオープン戦１号を含む猛打賞でオープン戦を終えた。この日「４番・一塁」でスタメン出場した２年目。初回２死一塁の第１打席で左翼へオープン戦１号を放った。さらに３回の第２打席では２死一、二塁から右前適時打だ。５回にも右前打を放ち、４打数３安打３打点だった。ここまでのオープン戦はスタメン出場全１５戦で４番。打率２割