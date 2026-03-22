日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔さんが２２日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。ＷＢＣでも活躍し、「世界にバレた」と話題になった阪神の佐藤輝明と森下翔太の３、４番コンビについて言及した。この日は「プロ野球開幕ＳＰ」。佐藤＆森下について聞かれると、まず佐藤が昨シーズンの最終戦で４０号を打ったことについて「最後の試合で打つっていうのがスターですよね」と