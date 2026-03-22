◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が５回から２番手で登板し、１回３安打２死球４失点で降板。開幕ローテ入りは極めて厳しい状況となり「全くいいものがなかった。（掴めたものも）特になかったです。今までやってきたことを自分の中で出そうと思いましたけど、なかなかうまくいかないというのが現状。練習の中で良くなっても、なかなか試合の中で出なかったり。出てるなと思っても打者の反