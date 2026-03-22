◇女子サッカー◆なでしこリーグ１部▽第２節静岡９―０日体大（２２日、ヤマハスタジアム）静岡ＳＳＵボニータが日体大ＳＭＧ横浜を９―０で下して開幕２連勝。昨季リーグ得点王でＭＶＰの元日本代表ＦＷ横山久美主将（３２）が４ゴールを挙げて、チームを引っ張った。横山は前半８分、ＭＦ三輪玲奈（２５）のスルーパスに合わせて抜け出し先制点。同１２分にＰＫを沈めると、同３５分にはミドルを決めてハットを達成。さら