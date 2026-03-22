防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」の決勝戦が第12Rで行われ、深谷知広が最終バック6番手から捲り優勝。賞金3090万円を獲得した。3着以下の選手のコメントは以下の通り。▼清水裕友（3着）（スタートは）ミスした。絶好の位置で動けなかった。仕掛けて終わりたかった。凄い声援でありがたかった。好きになった職業というのを思い出させてくれたシリーズだった。▼古性優作（4着）（真杉が）番手捲りにいく前にもっ