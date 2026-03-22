メジャーでもプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏（５０）の妻で、「菊池美緒」の芸名で、モデル、タレントとして活動した松井美緒さんが、自身のＳＮＳで女優の長女と仲良し２ショットを公開した。昨年７月期に放送されたＴＢＳ日曜劇場「１９番目のカルテ」で若手看護士・瀬戸舞子役を演じた松井遥南（２４）で、「じいじの７８歳の誕生日祝いで娘とぱちり」と母娘ショットを投稿。すらりとした透明感あふれる美貌は５