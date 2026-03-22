暑さが年々厳しくなる中、汗によるベタつきや張りつきに悩む女性は少なくありません。そんな声に応えて誕生した「アセドロン」シリーズから、新たにブラジャーとTシャツが登場しました。累計出荷枚数300万枚を突破した人気シリーズの進化版として、より快適な着心地を実現♡夏の日常を心地よく変えてくれる注目アイテムです。 進化したアセドロンの魅力 2024年の発売以来、多くの支持を集めてきたアセ