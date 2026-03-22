乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの妊娠・出産への質問に答える中で、つわりで苦しんだ乗り物を明かした。「つわりはどれくらいつらかった？」という質問に「妊娠初期は結構あったんですけど」と回想。「一番ひどかったのは乗り物酔いですね」と続け、「元々乗り物酔いがあったんですけど、車の移動中に気持ち悪くなったり