■第98回選抜高校野球大会1回戦山梨学院 5ー3 長崎日大（22日、阪神甲子園球場）23年のセンバツ以来、3年ぶり2度目の全国制覇を狙う山梨学院（山梨）が長崎日大（長崎）を下し、2回戦に駒を進めた。投打“二刀流”のエース・菰田陽生（3年）は「2番・一塁」で先発。長崎日大のエース古賀友樹（3年）を相手に、1回の第1打席でいきなり初球のカーブを完璧に捉え、自身甲子園初アーチとなる特大の先制ソロをレフトスタンドに叩き