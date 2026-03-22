大阪市都島区の公園に現れたシカ＝22日午後大阪市都島区の公園に22日、若い雄のシカ1頭が現れた。市職員や警察官が様子を見守る中、多くの人が集まって愛くるしい姿を写真に収めた。府内では今月11日以降、奈良県境の東大阪市と大阪市東部で目撃情報が相次いだ。多くのシカが生息する奈良公園（奈良市）から放浪した個体の可能性もあるという。「奈良から来たんやろか」「おっきいね」。淀川支流の大川沿いの公園に現れたシカ