「ヴィーナスリリーズ第２４戦」（２２日、宮島）１号艇の海野ゆかり（５２）＝広島・７１期・Ａ１＝がコンマ０６のトップＳで１周１Ｍを先制。まくり差しで迫る実森美祐（広島）を２Ｍで突き放してＶ。２０２４年６月三国以来となる通算６６回目の優勝を飾った。２着は実森。３着は武井莉里佳（兵庫）が入った。広島勢４人が優勝戦に勝ち上がった今大会。準優でただ一人逃げ切り、１号艇を勝ち取った海野がこん身の逃げでＶ