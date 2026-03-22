さいたま市では中東の民族「クルド人」の新春を祝う祭り「ネウロズ」が開かれました。会場では祭の参加者と外国人排斥を訴える人たちがもみ合いとなる場面もありました。参加者「これはクルドの着物。すごく楽しいです」きょう、さいたま市桜区の秋ヶ瀬公園で開催されたのは、新春を祝う祭り「ネウロズ」。クルド語で「新しい日」を意味し、クルド人が最も大切とする祭りと言われています。華やかな民族衣装に身を包んだ人などおよ