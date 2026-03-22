東海テレビの犬塚しおりアナウンサーが一日警察署長を務め、来月から導入される自転車の「青切符」などを広報しました。愛知県警名東署の一日署長を託された犬塚しおりアナウンサーは22日、自転車の交通違反に反則金を科すいわゆる「青切符制度」が4月1日から始まるのを前に、広報活動を行いました。犬塚しおりアナウンサー：「イヤホンしている方を見ると、私がいることにも気付いてないんだろうなと思うの