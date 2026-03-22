キックボクサー、空手家の大野篤貴さんがXを更新。2025年に総合格闘技イベント「BreakingDown」の第二代バンタム級王者に輝いた大野さんが入籍を発表し、話題となっている。【写真】美人妻と笑顔を見せる大野篤貴大野さんは、「本日入籍致しました。選手としてももっと強くなれるように日々精進します」と15日の投稿で報告。あわせて夫婦ツーショットがアップされており、妻のそばでチャンピオンベルトを腰に巻いている大野さんの