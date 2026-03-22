夫婦が毎日顔を合わせていると、話題がなくなったり面倒な話題を避けたりするようになって、次第に会話が減っていくものです。しかし、旦那と会話する度に疲れてしまい、話さない方が楽だと感じる場合は、夫婦関係が破綻へ向かう可能性があります。【写真】夫への怒りが何カ月も続く…これって？会話が極端に減った夫婦の関係修復を図るにはどうすればいいのでしょうか。妻が夫と話さなくなる理由や、関係を修復するための対処法な