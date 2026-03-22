8年ぶりの選挙戦で現職と新人の一騎打ちとなっている鮭川村長選挙は、きょう投票が行われています。 【写真を見る】8年ぶりの選挙戦現職と新人の一騎打ちの鮭川村長選挙投票進む 投票は一部を除いて午後８時まで行われ、大勢が判明するのは午後９時ごろを見込んでいます。 任期満了に伴う鮭川村長選挙に立候補しているのは、届け出順に、現職の元木洋介さん。前村議会議員で新人の西野桂一さんの２人です。 投票は、鮭川村