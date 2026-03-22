ゴルフパートナーが発表する中古クラブランキング・ウェッジ部門は、1位にタイトリストの『ボーケイ SM9』が輝いた。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】7位には『SM7』も！中古ウェッジ売り上げランキングトップ10『ボーケイSM』シリーズがベスト3を独占した。1位は、一昨年の12月から昨年の11月まで、12か月連続で売り上げラ