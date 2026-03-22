ゴルフパートナーが発表する中古クラブランキング・パター部門では、1位にオデッセイ『Ai-ONE スクエア 2 スクエア ジェイルバード』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】ブレード、マレット、ゼロトルクがトップ3中古パターランキング10位まで発表オデッセイの『Ai-ONE スクエア 2 スクエア ジェイルバード（2024年モ