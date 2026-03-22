＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞笠りつ子と並ぶトータル2アンダーのトップで最終ホールを迎えた神谷そらだったが、2オンを狙った一打はピンサイドの左手前バンカーへ。さらに3打目は出すだけという形になってしまった。4打目のアプローチもカップを越えると、下り傾斜を転がり落ちていき、10メートルほど離れた位置へ。ボギーは確実となった。【写真】