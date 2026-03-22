2日午後1時50分頃、田上町川船河甲の農業 高橋正さん（70）の住宅から火が出ていると近隣住民が消防に通報しました。この火事で高橋さんの木造一部2階建ての住宅と向かいの倉庫の合わせて2棟が全焼し、午後4時過ぎに鎮火しました。高橋さんは妻と娘と息子の合わせて4人で暮らしていましたが、出火当時4人とも外出していて、この火事によるけが人はありませんでした。警察と消防で火災の原因を調べることにしています。