9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が22日、都内で行われた映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台あいさつにリモートで登壇。アクションシーンへの目黒のこだわりを明かした。【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮本作について、福田監督は「マーベルとか好きなんですけど、なんで日本にアクションがすごくて、かっこよくて笑える映画がないんだろうって思ってたんですけど、この原作をいただい