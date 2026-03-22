King＆Prince永瀬廉（27）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。2人体制となったことへの思いを語った。キンプリは23年5月から永瀬と高橋海人による2人体制となった。番組には高橋がVTR出演。この3年を「逆風満載の3年間でしたけど。2人になる時って、枕ぬらす日みたいな、枕ぬらす夜みたいなのが結構あったんですけど」と明かし、「ちゃんと2人で選んだ道を正解にしないとダメでしょって。だって