◇第98回選抜高校野球大会山梨学院５―３長崎日大（2026年3月22日甲子園）山梨学院が怪物二刀流・菰田陽生投手（3年）の先制ソロなど初回に4安打を集めて一挙5得点。初戦を突破した。試合には勝利したものの、菰田は5回の守備で走者と接触して左手を痛めるアクシデント。ベンチ裏で治療を受けた後、一度はグラウンドに戻ったが、6回の守備から交代した。最速152キロのプロ注目右腕だが、この日は「2番・一塁」での出場