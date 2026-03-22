タレント岡田結実（25）が、21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（午後10時）に出演。夫とテレビ初共演した。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表。2月に第1子出産を報告した。番組では夫について、美容関係の仕事をしており、テレビ初出演と紹介。「誰に似てるの？」と聞かれると、夫は「アニメの『んぽちゃむ』に似てるって言われます」とトーク。ヒロミが「子どもの時から知ってるからさ。大人になったななんて