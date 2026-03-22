アイドルグループ・#ババババンビ最年少メンバーの宇咲が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】抜群のスタイル！美しい素肌を披露した宇咲宇咲は、4月27日生まれ、神奈川県出身。名前は「宇宙にまで花咲かせられるように」と名づけられたもの。アイドルグループ「#ババババンビ」の桃色担当し、28日に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ ーFI