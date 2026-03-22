ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は21日、米国のレークプラシッドで男女のスプリント・フリーが行われ、男子の笠原将（炭平ク）が69位だった。フェデリコ・ペレグリーノ（イタリア）が優勝した。日本勢が出場していない女子はリン・スボーン（スウェーデン）が制した。（共同）