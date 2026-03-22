22日午後1時55分ごろ、堺市北区金岡町の南海電鉄高野線白鷺駅で、40代男性が通過中の難波行き区間急行にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。大阪府警と堺市消防局によると、はね飛ばされた男性が、ホームにいた20代女性にぶつかり、女性は頭部を打撲する軽傷。運転席の窓ガラスが割れ、運転士の30代男性が軽傷を負った。府警などによると、目撃者の情報から、40代男性は自ら線路に飛び込んだとみられる。乗客2人が体調