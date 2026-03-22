2大会連続優勝を果たし、ガッツポーズする黒川京介＝浜松オートレース場オートレースの共同通信社杯プレミアムカップ（特別G1）最終日は22日、静岡県の浜松オートレース場で優勝戦（4100メートル、8周）が行われ、黒川京介（川口）が2分16秒9（上がり3秒339）で2大会連続、2度目の優勝を果たした。初日から5連勝の完全優勝で、賞金650万円を獲得した。福岡鷹（飯塚）、伊藤信夫（浜松）とフライングが続いた。仕切り直しの3回