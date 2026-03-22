山梨学院５―３長崎日大（１回戦＝２２日）山梨学院（山梨）は一回、菰田のソロ本塁打で先制すると、この回に打者９人の攻撃で５点を先行。左腕の渡部が七回途中まで１失点と好投し、継投で逃げ切った。長崎日大（長崎）は先発古賀が二回以降は立ち直ったが、立ち上がりの失点が痛かった。