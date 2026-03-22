俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。話題となった大みそかの特番の出演を明かした。親交深い永野から「中身に興味を持て」とファンを教育していると伝えられた。加藤浩次から「外見じゃなくて俺の内面を見ろみたいなあるんですか？」と聞かれ、斎藤は「恥ずかしながら、ありますね」と答えた。加藤に「かっこよくも見られたい？」と聞かれると、「見られたい！」と即答し「セ