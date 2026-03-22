ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」は２２日、優勝戦が行われ、１号艇の海野ゆかり（５２＝広島）がインから逃げ切って１着。２０２４年６月の三国以来１年９か月ぶり通算６６回目の優勝を飾った。前回の地元Ｖは２０１８年１１月のＧIIIオールレディース。予選は２位位通過ながら首位の実盛美祐が準優２着で優勝戦１枠が転がりこんできた。８年５か月ぶりの勝機。「今回できなかったらずっ