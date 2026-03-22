お笑い芸人の千原ジュニアが２２日、報道番組「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡＴＶ）に出演。４月から導入される自転車の「青切符」制度についてコメントした。道路交通法の改正により、４月から自転車の交通違反を取り締まる制度が大きく変更され、信号無視やスマホなどの?ながら運転?といった交通違反が青切符の対象となり反則金が科されることになる。ジュニアは普段自動車を運転している立場から、イヤホン