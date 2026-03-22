【その他の画像・動画等を元記事で観る】『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中の『尾守つみきと奇日常。』を原作とする新曲「なっていく。」が、2026年3月25日に配信リリースされることが決定した。「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。本楽曲は、原作『尾守つみきと奇日常。』の中で描かれる関係性