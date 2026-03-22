【モデルプレス＝2026/03/22】女優の森七菜が主演を務める映画『炎上』より、鶴川真役を演じる曽田陵介の新場面写真が解禁。あわせて、トー横キッズメンバーが集まった集合写真も公開された。【写真】27歳イケメン俳優、“トー横”メイク＆ファッションで雰囲気ガラリ◆曽田陵介、危うい役柄をリアルに体現本作は、森演じる主人公・樹理恵（通称：じゅじゅ）が希望と救いを求めて辿り着いた街、新宿・歌舞伎町が舞台の物語。そこは