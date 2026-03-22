高齢の親のスマホ料金を久しぶりに確認したところ、思っていたよりも高額になっていた。こうした相談が、家計相談の現場では少なくない。「安くなると聞いた」「少し見てもらっただけ」というケースでも、後日確認すると想定外の金額になっていることがある。なぜこのようなことが起きるのか、今からでも解約できるのか、相談事例をもとに、FP（ファイナンシャル・プランナー）が解説する。「安くなるはずだったのに」月3000円台が