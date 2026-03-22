22日朝、三豊市で住宅が全焼し、この家に住むとみられる男性の行方が分からず警察などが探していましたが、午後5時前焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察と消防によりますと午前4時ごろ、三豊市仁尾町で「近くの家が燃えている」と119番通報がありました。 消防が駆けつけ、約2時間20分後に鎮圧、その約5時間20分後に火を消し止めましたが、木造瓦葺・平屋建ての母屋が全焼、一部2階建ての納屋が部分的に焼けました