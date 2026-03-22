女優の平祐奈が２２日までに自身のＳＮＳを更新。大人気女優との熱海旅での様子を公開した。カンテレ・フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜・午前８時半）に出演した平は、インスタグラムに「環奈ちゃんとの熱海旅楽しかった美味しかったぁ」と書き始め、女優の橋本環奈とのツーショットをアップ。大きな木の前でポーズを取る様子や、落ち葉で作られたハートと橋本が写ったショットなどを披露した。最後に「またマブダ