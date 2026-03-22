◆オープン戦中日６―２ロッテ（２２日・バンテリンドーム） ロッテはオープン戦最終戦で中日に敗れて、４勝１１敗２分けで最下位となった。先発の小島和哉投手（２９）は４回８安打６失点で敗戦投手。開幕３戦目となる２９日の西武戦（ＺＯＺＯ）での先発登板予定を２１日に明かしたサブロー監督（４９）は試合後、「評価のしようがないですね。まあでも失敗できるのは今日まで。次（２９日）は行ってもらいますけれど、