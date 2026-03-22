◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコン）ヤクルトが７勝８敗３分けの７位タイでオープン戦を終えた。２０日からの日本ハムとの３連戦は１勝２分け。相手の先発が達、伊藤、有原とリーグトップクラスの投手とあって池山監督は「日ハムさん相手にこれだけ接戦で戦えたのはよかったと思う」とうなずいた。この日は１点を追う６回、サンタナ、オスナが単打でつないで追いついた。打線の中心に期待される２人と