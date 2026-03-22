◆オープン戦中日６―２ロッテ（２２日・バンテリンドーム）ドミニカ共和国代表としてＷＢＣに出場した中日の新助っ人、アルベルト・アブレウ投手が、帰国後初登板した。アブレウは１８日に来日。この日は、９回に５番手で登板し、１イニングを１安打１失点１死球だった。先頭の岡を二ゴロに打ち取るも、寺地に１５６キロ直球を左翼席下段に運ばれた。続く山口を死球で歩かせたが、最後は佐藤都を二塁併殺に打ち取り、最小失