明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節、松本山雅FCは21日、ホームでFC岐阜と対戦しました。松本山雅は前半序盤に先制を許しますが30分、村越が右サイドから左足を振り抜くとそのままゴールに吸い込まれます。村越の2試合連続のゴールで試合を振り出しに戻します。ところが、その9分後、岐阜に追加点を奪われ、1対2で折り返します。後半14分。山雅はコーナーキックに新加入の小田が頭で合わせて