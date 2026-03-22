◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）浦和と町田の一戦は、町田が２―１で勝利した。先に主導権を握ったのは町田だ。前半２６分、ＭＦ中山雄太がゴール右方向へ浮き球パスを送ると、この日は右ウィングバックで出場したＭＦ望月ヘンリー海輝が滑り込みながら右足で合わせた。ボールはバーに当たりながらネットの中に吸い込まれ、町田が先制点を奪った。ここ２試合出番がなかった