岐阜県各務原市の水族館でカピバラが花を浮かべたプールで泳ぎ、訪れた人たちを楽しませました。 【写真を見る】カピバラが約300本の花を浮かべたプールで泳ぐ 「ガーベラで華やかに」 アクア・トトぎふ 水面に浮いた花の間をのんびりと泳ぐカピバラ。 各務原市の「アクア・トトぎふ」ではこの3連休限定で、カピバラの飼育スペース内のプールにガーベラおよそ300本が浮かべられました。