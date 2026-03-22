◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）昨年から実施時期が変わり、距離も２０００メートルから短縮された牝馬限定重賞はフルゲート１８頭立てで争われ、２番人気のチェルビアット（４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は５着だった。１４年秋華賞、１５年ジャパンＣのＧ１・２勝のショウナンパンドラの妹。１２番人気だった昨年のＮＨＫマイルＣで、牡馬相手に３着に激走した左